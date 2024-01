Incidente del 26 dicembre a Barcellona Pozzo di Gotto, muore il 38enne Antonio Candita

Non ce l’ha fatta il 38enne Antonino Candita, ricoverato al Policlinico di Messina dallo scorso 26 dicembre. L’uomo è deceduto oggi a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in località Migliardo, a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’uomo era molto conosciuto nella città tirrenica: da anni svolgeva la professione di macellaio.

Alla guida della sua moto Bmw, nel giorno di Santo Stefano, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, Antonino sarebbe finito su un’auto parcheggiata: il ricovero e poi purtroppo il decesso.. La comunità sotto shock piange un uomo laborioso e amante dello sport.