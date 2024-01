Il santagatese Antonio Tripodo convocato in Nazionale Rugby Under 23

Il santagatese Antonio Tripodo, che milita nella piacentina Rugby Lyons, ha ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale Under23, festeggiata con le due mete marcate nella sfida di Serie A Elite di sabato scorso contro i campioni d’Italia di Rovigo. A comunicarlo con soddisfazione il primo cittadino di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso.

Cresciuto a Messina il giovane classe 2000 è un vero e proprio gigante con i suoi 135 kg per 1.91 cm. Pilone destro, ex del Mogliano, Antonio Tripodo è cresciuto rugbisticamente in Sicilia per poi frequentare l’accademia a Roma e giocare nelle giovanili della Capitolina.

Selezionato con le nazionali U17 e U18, dopo aver disputato quattro campionati di Serie A a Pesaro si è trasferito a Mogliano la scorsa stagione prima dell’approdo ai Lyons.