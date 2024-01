Gioiosa Marea nel Programma sperimentale Mangiaplastica: finanziato l’acquisto di un eco-compattatore

Il Comune di Gioiosa Marea ha ottenuto un finanziamento di quasi 30mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del Programma sperimentale Mangiaplastica. I fondi sono destinati all’acquisto di un eco-compattatore con l’obiettivo di ridurre i rifiuti in plastica. In pratica, verrà installata una macchina automatica dove conferire le bottiglie in plastica PET.

La Direzione generale Economia Circolare ha deciso che il progetto presentato da Gioiosa Marea è ammesso alle agevolazioni ed ha stanziato la prima rata, pari al 30% del costo complessivo del progetto finanziato. Il Ministero provvederà all’erogazione della prima parte del contributo nei primi mesi del 2024 ed ha concesso ai Comuni beneficiari un arco temporale ampio per avviare la procedura di affidamento dell’eco-compattatore.

Soddisfatta per il finanziamento ottenuto il Sindaco Giusi La Galia: “Installeremo un macchinario dalla tecnologia avanzata che anche visivamente, tra le nostre strade, mostrerà la vicinanza di Gioiosa Marea alle tematiche ambientali. E’ un segnale concreto dell’attività che abbiamo avviato da subito come Amministrazione per aumentare la differenziata e abbattere i costi di conferimento in discarica. Azioni, queste, che ci consentono di aiutare l’ambiente e alleggerire le bollette”.