Capo d’Orlando – Fuga di gas da una bombola in un appartamento. Forte boato, poi il rogo

Paura a Capo d’Orlando questo pomeriggio. Poco prima delle 16, in un appartamento situato al secondo piano di una palazzina via Tripoli un forte boato ha scosso l’aria, gettando nel panico i residenti. Subito dopo è divampato un incendio, probabilmente a causa di una fuga di gas da una bombola.

Fortunatamente in quel momento in casa non era presente nessuno, ma le fiamme hanno invaso l’appartamento.

Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale, che hanno prontamente spento le fiamme introducendosi nell’appartamento attraverso i balconi. Uno degli operatori è rimasto lievemente intossicato. Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione, gli uomini della Polizia Municipale e della Protezione Civile di Capo d’Orlando.

Le operazioni di spegnimento sono quasi concluse.