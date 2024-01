Capo d’Orlando – L’ultimo saluto. Il grande affetto degli amici del Geometra per Ninì Milio

Venerdì scorso l’ultimo saluto a Ninì Milio, 65 anni, ha segnato anche il corale e toccante momento di commiato da parte di quella classe di allora giovani geometri del Merendino.

Davanti al sagrato della Chiesa di Cristo Re, amici, familiari e compagni di scuola si sono radunati per ricordare, nell’estremo saluto, Ninì. Un’affluenza che ha testimoniato l’affetto e la profonda tristezza che avvolgono la sua perdita.

Il ritrovo degli ex compagni di scuola del “Geometra” ha reso l’addio ancora più toccante. Questi compagni che avevano condiviso gli anni della scuola con Ninì, si sono riuniti per ricordare e commemorare insieme l’amico che li aveva accomunati in un passato di gioventù.

Nella foto che li ritrae nell’ultimo addio, gli sguardi tristi dei compagni del geometra degli anni 72\77 parlano di un dolore condiviso e di ricordi indelebili.

Santi Oddo, Oscar Ingrillì, Carmelo Conti Nibali, Leonardo Rundo, Pippo Ricciardo, Nunzio Bontempo, Luigi Trovato, Nino Prattella, Mario Piraro, Giovanni Milio, Carmelo Agnello, Pinello Campisi, e l’intruso Salvatore Ciminata, raccontano, nella foto, una storia di amicizia e di un legame speciale che il tempo e la distanza non sono riusciti a spezzare.

Spesso, le classi si riuniscono per festeggiare, ma questa volta l’incontro ha avuto una connotazione diversa, segnando la fine di un capitolo prezioso della loro storia. L’abbraccio di quei compagni, con gli occhi allagati di tristezza, ha raccontato la storia di Ninì Milio attraverso il filtro delle memorie condivise, trasformando l’ultimo saluto in un commosso tributo a un uomo che continuerà a vivere nei loro cuori ed in quello di coloro che lo hanno amato.

Massimo Scaffidi