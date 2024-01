Autostrada A20: ancora lavori, limitazioni e disagi. Dal 9 al 26 gennaio chiuso di notte il tratto Brolo-Patti

Ancora lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo l’autostrada A20 Messina Palermo, con chiusure alternate in alcuni tratti. Autostrade Siciliane ha diramato una nota, via social, informando che dalle ore 07:00 del 9 gennaio 2024 fino alle ore 20:00 del 31 dicembre 2024 sono previste parzializzazioni della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze della A20 ME-PA in entrambe le direzioni, per consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle gallerie.

In particolare, dal 09 gennaio a giorno 18 gennaio 2024, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00 sarà chiuso al traffico veicolare il tratto della A20 ME-PA compreso tra gli svincoli di Brolo (km 84+135) e Patti (km 66+600) in direzione Messina e sarà conseguentemente istituita l’uscita obbligatoria da Brolo con rientro a Patti per i veicoli in direzione Palermo. Dal 19 gennaio al 26 gennaio 2024, sempre nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00, sarà invece chiuso il tratto della A20 ME-PA tra Patti e Brolo in direzione Palermo, anche in questo con la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Patti e rientro dallo svincolo di Brolo per i veicoli provenienti da Messina e che transitano in direzione Palermo