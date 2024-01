Ars, approvata la finanziaria. Per Laccoto “La stabilizzazione degli ASU il risultato più importante”

“Poco fa l’Assemblea Regionale ha approvato la legge Finanziaria. Un segnale importante che significa innanzitutto essere riusciti ad evitare l’esercizio provvisorio e quindi pagare fornitori, imprese e creditori. Voglio ricordare tra tutti un obiettivo per il quale mi sono a lungo battuto. La stabilizzazione a 24 ore settimanali dei 3700 lavoratori ASU impegnati nei Comuni e nei Culturali è un risultato che significa il raggiungimento dei diritti e della dignità lavorativa per tante famiglie che per quasi 30 anni hanno convissuto con il precariato. Un risultato che avevo chiesto a più riprese anche in passato con disegni di legge e in interrogazioni e che adesso ha ottenuto la condivisione trasversale delle forze politiche. Ai lavoratori ASU va il mio personale ringraziamento per aver svolto in questi lunghi anni servizi indispensabili per le pubbliche amministrazioni e le comunità senza nemmeno tutela previdenziale. Per loro il nuovo anno inizia all’insegna dell’ottimismo per la conquista di un risultato che significa giustizia sociale”.

Lo dichiara l’on. Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana.