Il 12 e 13 gennaio Sinagra e Ficarra ospiteranno l’evento culturale “IL TERRITORIO SICILIANO: patrimonio geologico da conoscere, tutelare, valorizzare”.

L’evento ha l’obiettivo, attraverso un ampio confronto fra addetti ai lavori, di sensibilizzare gli amministratori e l’opinione pubblica sulla corretta gestione del territorio necessaria per lo sviluppo di economie sostenibili e per la tutela dell’ambiente e delle sue componenti.

La manifestazione nasce dalla collaborazione fra il Consiglio Nazionale dei Geologi, la SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, il Comune di Sinagra e il Comune di Ficarra.

Il 12 gennaio, a partire dalle ore 15, presso la sala conferenze del Palazzo Salleo, si tratterà la sessione dedicata al “Patrimonio Geologico e ai Geositi siciliani”. Dopo l’apertura dei lavori del geologo e assessore al Territorio del Comune di Sinagra, Marzia Rita Mancuso e i saluti istituzionali dei sindaci di Sinagra, Antonino Musca, e Ficarra, Basilio Ridolfo, interverranno in ordine Michele Orifici, vice presente nazionale SIGEA, Rosaria La Rosa, giornalista, Valerio Agnesi, già docente di Geologia presso l’Università di Palermo e autore del libro “Miti e leggende della Geologia in Sicilia”, Francesco Gregorio, Consigliere dell’Ordine dei Geologi di Sicilia, Alessandro Licciardello, geologo dell’Associazione Naturalistica “I Nebrodi”, Antonello Fiore, Presidente nazionale SIGEA, Elena Pagana, Assessore Regionale al Territorio e Ambiente.

Il 13 gennaio, la sessione che si svolgerà nell’intera mattinata dal titolo “Rischi geologici – adattamento e mitigazione”, dopo l’apertura dei lavori a cura del Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Filippo Cappotto, seguiranno gli interventi di Vincenzo Piccione, Presidente SIGEA Sicilia, Chiara Cappadonia, docente presso il DiSTeM (Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare) dell’Università di Palermo, Carlo Cassaniti, Geologo, Franco Arcangelo Violo, Presidente CNG, Emanuele Siragusa, primo presidente dell’Ordine dei Geologi di Sicilia e autore del Volume – “RACCONTIAMO LA SICILIA. La Geologia a servizio dell’Ambiente per una Pianificazione Territoriale di qualità”, Leonardo Santoro, Segretario Generale Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia), Salvo Cocina, Direttore Generale della Protezione Civile in Sicilia, Maurizio Croce, (Soggetto attuatore Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico,

La segreteria organizzativa è stata curata da Michele Orifici (SIGEA-APS),Filippo Cappotto (CNG), Marzia Rita Mancuso (Comune di Sinagra) e Davide Siragusano (ORDINE DEI GEOLOGI DI SICILIA).