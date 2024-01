Concorsi di bellezza: Il 27 gennaio primo appuntamento dell’anno con tante meravigliose Miss

C’è tanta attesa per la prima selezione del 2024, riservata alla Sicilia orientale, dei concorsi nazionali di bellezza Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over che si svolgerà a Milazzo il 27 gennaio 2024. Il primo riservato alle ragazze dai 14 ai 29 anni e il secondo alle signore dai 30 ai 60 divise in tre categorie: Junior, Lady e Senior.

Intanto il 2023 si è chiuso con la stupenda serata tra moda e spettacolo svoltasi a Villa Cuciti di Milazzo e la presentazione a Vicenza dei calendari 2024 dedicati ai due concorsi.

Sono già più di 200 le ragazze che si sono iscritte, gratuitamente, attraverso il sito ufficiale www.reginettaditalia.it o che hanno chiamato in segreteria al 339 8254709 dove Nuccia Sottile è sempre pronta a dare tutte le informazioni.



Intanto nell’ultima riunione organizzativa di Bologna sono state stabilite le date della finale e degli appuntamenti nazionali che vedranno protagoniste le Miss che si stanno mettendo in evidenza, per bellezza, bravura e preparazione, nelle varie selezioni che si stanno svolgendo in tutte le regioni d’Italia.

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la messa in onda del docu-reality “Queen Mood” dal 14 gennaio al 18 febbraio su 7Gold, dove si racconterà la vita delle Miss dietro le quinte; il Riccione Faschion Week dal 24 al 26 maggio e le finali nazionali dei due concorsi dal 22 agosto al 1 settembre.



Tanti gli appuntamenti per dare tante opportunità alle ragazze che si affacciano a questo meraviglioso mondo organizzato dalla New Meta Event del Patron Alessio Forgetta.

Per il 27 gennaio, 7^ selezione interregionale, saranno tanti i momenti di moda e di spettacolo per le partecipanti che saranno proiettate al corso di alta formazione di secondo livello che si svolgerà il 18 febbraio 2024 con il fashion coach calabrese Alfredo Bruno.