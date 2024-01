Fuggito in Germania dopo un blitz, torna in Sicilia per le feste. Fermato latitante a Catania

E’ stato intercettato ed arrestato lo scorso 30 dicembre dalla Polizia Ferroviaria di Catania, un latitante che era sparito dalla circolazione dal mese di novembre. Gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare disposta dalla Procura Etnea in quanto l’uomo è gravemente indiziato di essere un presunto componente del clan Borgata di Siracusa.

L’indagato, era sfuggito alla cattura nel corso di un blitz e si era rifugiato in Germania, dove ha lavorato come aiuto cuoco per potersi sostenere economicamente. In occasione delle feste natalizie, ha intrapreso però il viaggio verso il luogo di origine, utilizzando i mezzi pubblici per arrivare a Siracusa.

Durante lo scalo alla stazione ferroviaria di Catania, necessario per poter proseguire il viaggio e coprire l’ultimo tratto per raggiungere la destinazione, il personale della Polizia Ferroviaria, ha notato il giovane che, alla loro vista, si è mostrato particolarmente nervoso. Gli agenti hanno eseguito immediatamente il controllo documentale della persona, scoprendo che si trattava di un latitante.