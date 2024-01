Stasera su Antenna del Mediterraneo ritorna Momenti in TV

Il 2024 di Momenti in TV inizia con una puntata dedicata a quattro eventi e tre talenti.

Ospite in collegamento da Licata il Sociologo Francesco Pira per analizzare il 2023 e proiettarci nel nuovo anno.

Tra gli argomenti che saranno trattati il Premio ANFILD di Barcellona Pozzo di Gotto tra le intervista ci sarà quella a Giuseppe Antoci, il femminicidio con interviste ed immagini realizzate durante l’incontro “La vita, un dono da tutelare, organizzato dall’AVIS di Falcone.

Da Montalbano Elicona la presentazione del film “Santocielo” con le interviste all’attore Valentino Picone e al regista Francesco Amato e da Milazzo parleremo di bellezza con l’ultima selezione del 2023 dei concorsi Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids.

Conosceremo tre talenti del territorio, lo stilista Giovanni Gaetani, l’insegnante della Giselle Danza Laura Anglade e il cantante di Oliveri “Il Prof”.

L’Appuntamento con l’835^ puntata di Momenti in TV è stasera alle ore 21:30 e in replica sabato alle ore 21:00 e domenica alle ore 14:30.