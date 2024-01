5 denunce e 3 giovani segnalati alla Procura: i controlli dei Carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno intensificato i controlli del territorio. Pertanto, su tutto il territorio del Longano e nelle zone maggiormente frequentate, sono stati predisposti mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, predisposte anche nelle ore notturne, sono stati controllati 48 veicoli e 60persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, 5 uomini, di età compresa tra i 26 anni ed i 38 anni per guida in stato di ebbrezza.

Nell’ambito dell’attività antidroga, invece, 2 individui sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quale assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di vari tipi di droghe detenute per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.