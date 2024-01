Città Metropolitana di Messina, 20 mln di euro per 11 progetti di riforestazione urbana

Sono 11 i progetti di forestazione urbana presentati dalla Città Metropolitana di Messina ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della misura del PNRR per la “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.

La misura a livello nazionale rivolta alle Città metropolitane, risponde agli obiettivi posti dal Green Deal Europeo ed punta a ridurre l’inquinamento atmosferico e l’impatto dei cambiamenti climatici, arginando la perdita di biodiversità, per migliorare la qualità di vita e il benessere dei cittadini attraverso la realizzazione di boschi urbani e periurbani. Al messinese sono stati destinati 20 milioni di euro che si aggiungono ai 16 già finanziati nel 2022.

Il finanziamento più sostanzioso è quello per il comune di San Fratello, con oltre 5 milioni 240 mila euro, per l’imboschimento e l’accrescimento del valore ecologico e sociale di terreni, di proprietà comunale. Segue il Progetto di forestazione di superfici extraurbane per il comune di Tusa con 3 milioni 200 mila euro. Poi Novara di Sicilia con 1 milione 900 mila euro per la forestazione di superfici extraurbane, ripristino e salvaguardia della biodiversità. A Malvagna e Alì destinati 1 milione e 760 mila euro per la forestazione nel territorio comunale nel primo e l’imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico in contrada Puzzo- Gabbia alle pendici di Monte Scuderi nel secondo. Stessa cifra a Messina per la Forestazione urbana in località Burgensatico di Pezzolo. Per Militello Rosmarino messi a disposizione oltre 1 milione e 360 mila euro per la rigenerazione e riqualificazione di aree di interesse paesaggistico ambientale e per San Marco d’Alunzio poco meno di 1 milione e 300 mila euro per la forestazione di superfici extraurbane, ripristino e salvaguardia della biodiversità. Tra i comuni beneficiari anche Alcara li Fusi con 1 milione e 79 euro per l’imboschimento e l’accrescimento del valore ecologico e sociale di terreni del comune; Villafranca Tirrena e Saponara con 1 milione e 244 mila euro e Nizza di Sicilia con 1 milione di euro. Soddisfatto il Sindaco metropolitano Federico Basile che ha lo staff tecnico dei progetti per la elevata professionalità e per l’impegno, ed ha sottolineato come il territorio della provincia si avvii a diventare, anche grazie a questi finanziamenti, uno dei più green dell’intero Paese.