Torrenova, finanziati oltre 700 mila euro per il campo sportivo

Si chiude con una buona notizia il 2023 per il comune di Torrenova, grazie al decreto di finanziamento del campo sportivo per € 725.000 che dara’ un nuovo look al “Sarino Giuliano” con il manto in erba sintetica.

Un finanziamento di grande valenza finanziaria peri l’ente, in quanto consente di recuperare le somme pagate per il mutuo del palazzetto dello sport. A gennaio 2024, fa sapere l’amministratore comunale guidata da Salvatore Castrovinci, l’ufficio tecnico espleterà la gara per l’affidamento dei lavori. A breve dunque i giovani torrenovesi potranno avere un campo sportivo con erba sintetica di ultima generazione.