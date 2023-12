Volley, anno ricco di successi per l’Akademia Messina che si conclude con la vittoria a Soverato

Il successo maturato sul taraflex del “PalaScoppa” di Soverato chiude un anno ricco di successi per Akademia Messina che, nella festività natalizia di Santo Stefano, conquista la vittoria numero ventitrè dell’anno solare; di queste, ben dodici sono arrivate nella stagione in corso attraverso prestazioni di qualità, insieme al conseguimento di obiettivi di valore assoluto e storici per il club; tante prime volte che fanno registrare, anzitutto, una qualificazione ai quarti di un prestigioso trofeo quale la Coppa Italia, una salvezza arrivata con tre giornate di anticipo, che si aggiunge a quella dello scorso 14 maggio, e una qualificazione ad una Poole Promozione in grado, già da ora, di promettere emozioni e spettacolo e, nel corso della quale, le ragazze di coach Fabio Bonafede proveranno a giocarsi, insieme ad altre nove big del campionato, l’accesso alla massima categoria nazionale.

Primo artefice del progetto Akademia Città Di Messina, il Presidente Fabrizio Costantino.