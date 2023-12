Patti, si chiude stasera lo Street Food di Natale. Specialità siciliane e calabresi a go go

Si chiude stasera al largo dei Normanni a Patti lo street food organizzato nell’ambito del programma natalizio “Patti città del Natale”. Già dal 27 dicembre gli estimatori di questo particolare tipo di gastronomia, in voga da alcuni anni e che riscuote in ogni dove ampi consensi, hanno potuto apprezzare le specialità siciliane e calabresi presenti nelle ventuno postazioni, un evento con cibo, divertimento e musica che si conclude in questa sabato sera.

Per l’ultima sera, a partire dalle 19.30, eventi e cibo a gogò che viene presentato da aziende del territorio. Queste le specialità che sono state già apprezzate da tanti e che potranno ancora essere gustate allo street food: rosetta con stracotto di tonno rosso, panino con panelle e crocchè, panino con milza, montanarine fritte salate con stracciatella, mortadella e pistacchio e montanarine dolci con nutella, patate twister, pistacchio burgher, poi Demone e cioè piadina schiacciata al tartufom uova di quaglia e nduja e Angelo e cioè piadina con schiacciata al tartufo, uova di quaglia e salsa yogurt alle erbe cipolline, maccheroni con il suino nero dei Nebrodi, churros salato e dolce, frutta secca e torrone, panino con polpetta di carne e pesce, pane in padella con pollo croccante e con fegato e cipollata, cannoli di Sicilia, panino con braciola gourmet e panino vegetariano gourmet, pizza fritta napoletana salata e dolce, panino con salsiccia e con porchetta, arrosticini di totano, pane fritto farcito, panino con kebab e panino con arrosticini di agnello.

Da qui si può capire come la formula di questo evento sia stata organizzata per garantire una gran varietà di cibo ai palati più esigenti, con un occhio di riguardo ai prodotti del territorio. Nel contempo gli organizzatori sperano anche che lo street food e tutti gli eventi del Natale a Patti siano l’occasione per incontrarsi in piazza e per far trascorrere ore spensierate ai residenti e ai turisti.