Torrenova: l’avvocato Antonino Araca esperto per i progetti su bandi pubblici e le opportunità del Pnrr

Il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci, con determinazione sindacale che porta la data di oggi, sulla base di un forte rapporto fiduciario, ha conferito all’avvocato Antonio Araca il titolo di esperto.

“E’ una scelta che risponde ad obiettive esigenze dell’Ente che può, per tale effetto, avvalersi dell’apporto qualificato al fine dell’elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi relativi a misure regionali, nazionali ed europee e per la individuazione di tutte quelle opportunità connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’incarico, inoltre, si riferisce all’espletamento di quelle attività di formazione riguardanti le disposizioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti.”

Con questo atto il sindaco intende dare un nuovo importante contributo per intercettare più fondi di investimenti possibili: “Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami, ha esordito l’avvocato Araca; sono onorato dell’incarico conferitomi e mi impegnerò al fine di poter contribuire al raggiungimento dei migliori risultati”.