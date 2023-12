San Filippo del Mela: realizzazione di una infrastruttura di rete, stoppati il regolamento ed il divieto comunale

Annullato il regolamento comunale ed il provvedimento di diniego disposto dal comune di San Filippo del Mela. Così hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar di Catania sul ricorso proposto da Infrastrutture Wireless Italiane spa, contro il comune filippese e la Città Metropolitana di Messina.

La società è stata rappresentata dall’avvocato Edoardo Giardino e il comune filippese dall’avvocato Guido Barbaro.

Risale al 27 gennaio 2023 l’istanza congiunta di Inwit e Vodafone Italia per la realizzazione di un’infrastruttura di rete nel comune di San Filippo del Mela. Nel febbraio successivo il comune comunicò i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, secondo due articoli del regolamento comunale e ravvisando il collocamento dell’impianto a distanza inferiore a 200 metri dalla scuola primaria di corso Togliatti, dal campetto di calcetto sito nella parte retrostante della scuola primaria, dalla casa di riposo per anziani del corso e dalla chiesa parrocchiale.

Furono comunque indicati siti alternativi, ma la società ricorrente depositò una relazione tecnica per dimostrare l’inidoneità dei siti alternativi per l’installazione delle stazioni radio base.

Per i giudici il ricorso è fondato nella parte in cui si ribadisce come i comuni non possano introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei.

In questi termini il ricorso è stato accolto con annullamento del regolamento comunale impugnato e del provvedimento di diniego fondato sull’illegittimità della norma regolamentare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.