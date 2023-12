Controllo e abbattimento dei suidi selvatici a San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino

Le amministrazioni comunali di San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino hanno richiesto l’intervento del dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale – servizio 13 – servizio per il territorio di Messina per autorizzare 4 selettori ad eseguire le attività di abbattimento e/o allontanamento in condizioni di sicurezza dei capi di suidi selvatici.

Tutto ciò è finalizzato a garantire l’incolumità pubblica e in particolare per salvaguardare le colture di privati cittadini anche titolari di aziende agricole del territorio.

Negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni riguardanti la presenza di suidi e danneggiamenti provocati dagli animali nelle località Bufana, Dovera, Timpi, Paratore e Vina all’esterno del Parco dei Nebrodi. Da qui l’istanza dei due comuni.