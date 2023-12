Capo d’Orlando – Furti in tre farmacie nella notte, indagano le forze dell’ordine

Notte singolare per le farmacie di Capo d’Orlando. Tre furti sono stati compiuti in tre diversi esercizi farmaceutici del comune orlandino, con lo stesso metodo. I malviventi hanno approfittato delle tenebre per forzare i distributori automatici posti all’esterno delle farmacie.

Sembrerebbe che i malviventi abbiano portato via soldi dalle casse automatiche: un bottino ingente, anche se ancora non quantificato Indagano la Polizia di Stato e i Carabinieri di Capo d’Orlando. Rimane da capire se i furti siano collegati e se ce ne siano stati altri in zona.