Al Sama Padel Club di Torrenova tutto pronto per la Serie C! Antonio Ricciardello nominato maestro nazionale di Padel FITP

Il Padel cresce sempre di più. Uno sport facile da praticare a livello dilettantistico, che permette però di crescere e raggiungere livelli eccellenti.

Le scuole Padel sono in netta ascesa e in provincia di Messina c’è un nuovo maestro nazionale FITP: si tratta di Antonio Ricciardello, di Brolo. Il maestro è uno dei soci del Sama Padel Club di Torrenova, circolo che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in Serie C e si avvale degli argentini Diego, Matias e del nuovo arrivato Gino in quello che, dopo il calcio, è considerato lo sport nazionale in Sud America.