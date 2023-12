Raccuja: si apre “Natale nel Borgo 2023”, inizio con musica e degustazioni

Si apre oggi, 22 dicembre, il calendario di manifestazioni di “Natale nel Borgo 2023” un ricco cartellone di eventi organizzati a Raccuja dall’amministrazione comunale con il patrocinio dell’assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo.

Si parte il venerdi 22 dicembre con la manifestazione “Maccheroni, Puccia natalizia e Crespelle” organizzata dall’associazione “BorgoUnito” durante la quale oltre alla degustazione dei prodotti ci sarà uno spettacolo musicale.

Domani 23 dicembre grande evento per tutti i bambini con l’allestimento del Villaggio di Babbo Natale. Una giornata piena di giochi e laboratori, in cui in più piccoli potranno cimentarsi con la preparazione di dolci, la decorazione delle palline e l’incarto dei regali. Ma non mancheranno le pause dolci e gustose, con zucchero filato, pop corn e cioccolata calda! E poi ancora l’angolo per scrivere la letterina e Babbo Natale in persona a cui chiedere il regalo desiderato.

Il 25 dicembre ancora musica e ballo sotto il tendone con Antonio e Giovanni e il 26 dicembre il torneo di dama a cura del circolo Anspi.

Il 27 l’atteso evento enograstronomico “CHRISTMAS FOOD & MUSIC” che lo scorso anno ha attirato centinaia di visitatori. Si parte alle 16.00 con l’esibizione di ginnastica artistica a cura dell’Olympic Brolo a seguire la Banda di Babbo Natale sfilerà per le vie del borgo, a cura della Banda Musicale di Raccuja. Poi, a partire dalle 19.00, l’apertura degli stand enogastronomici e lo spettacolo musicale con gli XXL.

Il 28 dicembre la classica tombolata per le famiglie organizzata dal Circolo Anspi e il 29 dicembre torna la musica sotto il tendone con il gruppo “Extremosud e l’apericena musicale.

Il 30 dicembre, dopo alcuni anni di assenza, ci sarà l’appuntamento con il Presepe Vivente organizzato dalla Pro Loco.

Nel mese di Gennaio gli eventi proseguiranno giorno 2 con il Concerto di Capodanno della Banda Musicale C. Spanò, il 4 Gennaio con un serata musicale con Antonio e Giovanni, il 5 gennaio il concerto per Violino e Pianoforte con i maestri Giuseppe Lazzaro e Fiorella Miracola ed, infine, il 6 gennaio altra giornata dedicata ai più piccoli con l’arrivo della Befana a cura della Banda Musicale C. Spanò.

“Abbiamo programmato un cartellone ampio e adatto a tutte le fasce d’età – dichiara il sindaco Ivan Martella – grazie alla collaborazione di tutte le associazioni locali e al prezioso contributo dell’Assessorato al Turismo per il quale va un ringraziamento all’assessore Elvira Amata per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra comunità. Le manifestazioni si terranno presso Piazza Butera, luogo simbolo del nostro centro storico, che per l’occasione, grazie all’allestimento di una tensostruttura, diventerà una piazza aperta alla condivisione delle varie esperienze. In particolare, è prevista la realizzazione di diverse serate musicali – tra cui la seconda edizione del CHRISTMAS FOOD & MUSIC, che rappresenta uno dei maggiori eventi di attrattiva del borgo – con la partecipazione delle attività commerciali del territorio e dell’hinterland al fine di promuovere i prodotti tipici della nostra terra e di potenziare la promozione turistica. Infine, porgo un ringraziamento a tutta l’amministrazione poiché solo con un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto assessori e consiglieri comunali, è stato possibile allestire un cartellone così importante”.