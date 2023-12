Cena speciale per la Giovanile Rocca – Milan Academy ieri sera presso il ristorante Uletta di Capo d’Orlando. Dirigenti, istruttori e giocatrici si sono ritrovati per passare una bella serata in compagnia.

Da quest’anno, oltre al settore giovanile, una parte molto importante della società è dedicata alla squadra femminile, capolista nel campionato di eccellenza.