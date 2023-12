Rinviata a domani, sabato 23 dicembre, la prima rappresentazione del Presepe Vivente a Gioiosa Mare, che era invece in programma per questa sera.

A causa delle condizioni meteo avverse, dunque, la prima serata del Presepe Vivente che si doveva svolgere all’Arena San Giorgio è stato annullata. L’appuntamento è per domani sera alle ore 21.00. Mentre per la seconda rappresentazione, che era stata inzialmente programmata per domani, si valuterà nel prosieguo.