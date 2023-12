Si è tenuto ieri un interessante convegno della Pro Loco di Capo d’Orlando, dedicato ai sapori e profumi d’inverno. La frutta secca dei Nebrodi è un elemento essenziale per il nostro territorio e oggi pomeriggio in Piazza Matteotti, dalle 17 circa, si terrà la distribuzione gratuita di nocciole e mandorle tostate, per non parlare dell’ottimo torrone caldo.