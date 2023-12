Reitano, la magia del Presepe Vivente anima il piccolo borgo

Momento magico e molto partecipato quello di ieri sera nel piccolo borgo di Reitano, dove si è svolta la rappresentazione del presepe vivente.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini, è stata organizzata a cura della locale Pro Loco e si è svolta nella piazza antistante la chiesa Madre.

Tra antichi mestieri, tanti figuranti, recinti con animali veri e persino un Bambinello in carne ed ossa, la comunità ha condiviso un momento per rivivere il mistero dell’incarnazione e della nascita di Gesù, anche e soprattutto importante occasione per la rinnovare la fede.