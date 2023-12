Taglio del nastro per il potabilizzatore che dovrà assicurare la regolare erogazione di acqua nelle abitazioni di San Giorgio di Gioiosa Marea. E’ stata una giornata, quella di ieri, per ricordare soprattutto il compianto sindaco Ignazio Spanò, che si è battuto per ottenere i finanziamenti e realizzare l’opera progettata dall’ingegnere Giovanni Barone.