Parte da Brolo l’impegno verso la rivoluzione green nel settore del movimento terra, con l’arrivo in Europa del primo mini escavatore elettrico prodotto dalla giapponese Komatsu, dotato di batteria agli ioni di litio. A importarlo la brolese Comedil, che ha orgogliosamente scelto di fare da apripista a livello europeo nella distribuzione del mezzo progettato per stabilire nuovi standard di funzionamento a zero emissioni, abbracciando la sfida della transizione verde promossa dall’UE.