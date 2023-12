Atm: la tecnologia entra sui mezzi di trasporto pubblico con “Up&Go”

Autobus e tram muniti di un sistema di pagamento elettronico che consentirà, anche ai turisti che visitano Messina, di utilizzare le loro carte di credito e di debito. L’apparecchiatura legge qualsiasi tipo di carta e il “mobile payment”, le carte digitalizzate abilitate su smartphone, smartwatch, wearable dotate di NFC e app di pagamento. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il passegero può tranquillamnete utilizzare, per un’ora, questo tagliando elettronico; anche se cambia autobus o tram la validità del biglietto rimane la stessa. I verificatori di ATM, attraverso un tablet controllano se la carta è stata utilizzata, in maniera corretta, per l’acquisto del biglietto. Un servizio nuovo e rivoluzionario ha affermato il Sindaco Federico Basile, che colloca Messina tra le città che hanno intrapreso con risultati incoraggianti, il percorso della digitalizzazione che passa anche attraverso i parcheggi di interscambio, la prenotazione dei posti auto nelle zone gestite dalla partecipata messinese. Un passo in avanti che ATM riesce a realizzare seguendo il processo di implementazione dei servizi sempre più smart”.

“Up&Go” il nome del servizio che consente di avere il biglietto sempre in tasca, è stato presentato a Largo Minutoli dal Sindaco Federico Basile, dal Vice Sindaco Salvatore Mondello e dal Presidente di ATM Giuseppe Campagna accompagnato dai consiglieri di amministrazione e dai tecnici che hanno messo a punto questo sistema.