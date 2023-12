Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, 24enne precipita dal terzo piano e muore

Una notizia shock arriva da Barcellona Pozzo di Gotto. Ambra Seferi, 24 anni, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a causa di un incidente.

La donna è deceduta a seguito di gravi ferite riportate in un incidente avvenuto nella sua abitazione: è precipitata da un lucernario situato in una palazzina di Via Benedetto Croce. Ambra si era ritrovata fuori casa, presumibilmente a causa della chiusura improvvisa della porta, e, preoccupata per la sicurezza del suo piccolo figlio e di un’altra bambina di due anni, figlia di un’amica, ha tentato di rientrare attraverso il lucernario.

Purtroppo, è precipitata nel vuoto. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto all’ospedale di Milazzo, il suo stato era troppo grave e è deceduta poco dopo il suo arrivo. È una perdita tragica e dolorosa. Sulla vicenda indagano i Carabinieri