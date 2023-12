Gioiosa Marea, grande partecipazione alla IV edizione del Memorial Federico Amato – VIDEO

E’ andata in archivio la 4ª edizione del “Trofeo Federico Amato” di Gioiosa Marea, nella quale si sono imposti Saverio Amasi (Atletica Savoca) e Nadiya Sukharyna (Torre Bianca). La competizione sportiva è stata organizzata dall’Avis, dalla Polisportiva Europa, dalla Fidal e dall’amministrazione comunale, per ricordare Federico Amato, un donatore e un grande sportivo, morto a 23 anni, nel 2017 in un incidente stradale. Si è registrata, come ogni anno, grande partecipazione in questa gara nazionale di corsa su strada – 10 chilometri Classificazione Bronze – IX prova della Messina Run Cup, trofeo regionale di corsa valido per il Runcard Young.

La gara fa parte della“Messina Run Cup 2023”, un circuito di 9 gare di corsa su strada della provincia di Messina e per quanto riguarda le gare giovanili valide per il “2° Campionato di corsa su strada regionale“, inserito nella manifestazione nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera “Runcard Young”. Sono stati circa 120 gli atleti partecipanti per un evento che ha avuto un prologo nel salone parrocchiale della chiesa del Buon Pastore e cioè un corso di formazione per tecnici di atletica leggera denominato “Focus sui lanci” a cui hanno partecipato allenatori Fidal provenienti da tutta la Sicilia. Per l’Avis di Gioiosa Marea è stata ed è una grande emozione organizzare questo appuntamento annuale nel nome della solidarietà e della condivisione e per rafforzare il connubio sport e solidarietà, quest’anno è stato un ulteriore premio: primo classificato donatore e prima classificata donatrice.