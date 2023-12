San Fratello, il cartellone natalizio, dal Villaggio di Babbo Natale al “Natale in Street Food”

E’ particolarmente ricco di iniziative il cartellone natalizio promosse dal comune di San Fratello e dall’associazione turistica Pro Loco San Fratello.

Sabato scorso si è svolta la sacra rappresentazione della Natività; l’iniziativa ha coinvolto 100 bambini di tutte le età e nonostante le non perfette condizioni climatiche, c’è stata una partecipazione in massa da parte di tutta la comunità.

“Sono entusiasta di come si sia svolto l’evento. Siamo stati sempre abituati ad ammirare gli altri paesi che si prodigano in queste belle iniziative e invece, per la prima volta, ha chiarato il sindaco Giuseppe Princiotta, è stata San Fratello protagonista con tutti i suoi ragazzi, che hanno dato un tocco di magia in questa giornata destinata a diventare un appuntamento fisso negli anni venturi.”

Il primo cittadino ha ringraziato Don Ciro per l’impegno e l’amore che quotidianamente dimostra per la comunità, l’Associazione Pro Loco per aver curato nel dettaglio gli aspetti organizzativi, le Forze dell’Ordine, Antonio Scavina, Giusy Geraci e tutti i catechisti per il quotidiano impegno profuso e, tra loro, anche la mia instancabile consigliera Fortunata Cardali, che ha coordinato in maniera maniacale tutti gli aspetti da quelli organizzativi a quelli burocratici.

“Infine i ringraziamenti più importanti li rivolgo a tutti i bambini, ai ragazzi e alle persone che si sono spesi nella realizzazione dell’evento, nonché a tutta la cittadinanza che in massa ha partecipato; in particolare, agli abitanti del quartiere San Nicolò e a tutti i genitori dei ragazzi partecipanti, che, ha concluso il sindaco, hanno curato maniacalmente ogni aspetto per far risaltare l’evento”.

Altri appuntamenti nel cartellone natalizio sono:

Mercoledì 20 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, c’è il Villaggio di Babbo Natale, evento rivolto all’intrattenimento dei bambini con gonfiabili, Babbo Natale ed Elfi.

Inoltre, alle ore 17:00 i bambini ed i ragazzi della scuola di danza “3Dance”, guidati dalla maestra Donatella Emanuele, offriranno un piccolo spettacolo musicale per tutti i presenti.

Venerdì 22 dicembre la Banda dei Babbi Natale e “L’emozione di una foto con Babbo Natale”, evento organizzato dal Corpo Bandistico San Benedetto il Moro.

Sabato 23 dicembre la 1ª edizione del “Natale in Street Food” evento promotore dei prodotti tipici locali. Durante quest’ultimo evento, i presenti potranno assistere all’intrattenimento del mitico Antonio Latteri ed il gruppo “SoldOut Party”.

Venerdì 29 dicembre con Dr. Why presso il Museo E. Latteri.

La scorsa settimana, in aggiunta, è stato installato in piazza Ricca Salerno l’albero di luci e per l’intero territorio sono stati creati ben 31 presepi di quartiere.