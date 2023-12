Capo d’Orlando – Un successo il primo “Open Day” al Liceo Lucio Piccolo – VIDEO

Primi giorni di Open Day per il Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando. Lo scorso weekend professori ed alunni hanno mostrato tutte le opportunità che il Liceo può offrire. L’approccio alle scuole superiori rappresenta un momento importante per il futuro di tanti ragazzi: una decisione che potrà cambiare le loro vite per sempre.

Futuri studenti e genitori hanno potuto ammirare il plesso, i laboratori e le attività in programma.

Il Liceo Piccolo, diretto dalla prof.ssa Maria Larissa Bollaci, offre un’offerta formativa ampia e diversificata, grazie ai sei indirizzi di cui dispone: Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate e Sportivo.