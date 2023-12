Sfida d’alta classifica per la Infodrive Capo d’Orlando, che domani in casa opsita la Viola Reggio Calabria. Entrambe le squadre sono in testa al girone con 20 punti, insieme a Ragusa: potrebbe essere la gara decisiva per le sorti della stagione Regolare di Serie B Interregionale. Appuntamento domenica 17 dicembre alle 18 alla Infodrive Arena.