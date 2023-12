Il Sindaco Giuseppe Laccoto, interpretando i sentimenti di profondo cordoglio della comunità di Brolo per la tragica scomparsa del dig. Carmelo Masi, ha disposto il lutto cittadino per la giornata di oggi in coincidenza con i funerali che si celebreranno alle ore 15,30 nella Chiesa Madre.

Dalle 15,30 alle 17 saranno chiusi gli uffici comunali e tutti gli esercizi commerciali. Sospese in questo arco orario tutte le attività ludiche e ricreative.