Tar Catania: appalti, tre sentenze a carico dell’assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità

Tre sentenze del Tar di Catania a carico dell’assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, a seguito delle quali entro il termine di 45 giorni, dovrà concludere i rispettivi procedimenti intentati dal Consorzio Stabile Infra.Tech S.C.A.R.L..

Così hanno deciso i giudici della quarta sezione in tre rispettivi procedimenti indirizzati anche nei confronti della Città Metropolitana di Messina. Il consorzio ricorrente, rappresentato dagli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, ha presentato ricorso per dichiarare illegittimo il silenzio della Regione ai fini del riconoscimento della compensazione e della fondatezza della pretesa al pagamento di tre importi relativi a tre rispettivi appalti di 87 mila euro, 4400 euro e 33 mila euro.

Nel primo caso l’istanza riguardava i lavori per la sistemazione del piano viabile messa in sicurezza della strada provinciale 173, secondo lotto di Motta d’Affermo. Nel secondo gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 4° tappa del Giro di Sicilia 2021 Sant’Agata Militello – Mascali e nel terzo i lavori per la sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara ricadenti nel comune di Montalbano Elicona.

Per tutti e tre i procedimenti il Tar ha accolto il ricorso, ordinando alla Regione di concluderli nel termine di quarantacinque giorni; il Tar non si è pronunciato sulla fondatezza della pretesa avanzata dal Consorzio ricorrente, perchè necessita un apposito e nuovo procedimento amministrativo. La Regione è stata anche condannata a pagare le spese di giudizio per complessivi 3300 euro.