L’associazione Penelope propone il “Reddito di Emersione”, destinato agli immigrati sfruttati

Spesso i migranti che giungono nel nostro paese a bordo dei “famigerati barchini”, cadono nella rete di persone senza scrupolo, che li costringono in condizioni di schiavitù sia lavorativa e, per quanto riguarda le donne, mercificate scaricate per strada a lavorare come prostitute. Tutto ciò si identifica come una grave violazione dei diritti umani e la mortificazione della dignità di persone che, costrette a scappare dai loro paesi d’origine a causa di guerre o per totale mancanza di risorse economiche, sono arrivate in uno Stato economicamente evoluto, sperando ed auspicando un futuro più dignitoso.

L’Associazione Penelope ha, tra i suoi scopi, quello di contrastare la grave marginalità in cui vivono persone vittime di sfruttamento, prevedendo anche percorsi di autonomia sociale. No allo sfruttamento sessuale e lavorativo; No a persone costrette alla povertà assoluta! Gli operatori dell’Associaizone Penelope seguono l’inserimento lavorativo degli immigrati per capire ed individuare gli elementi del grave sfruttamento; lavoratori il più delle volte clandestini, senza alcuna protezione giuridica, inseriti in un contesto di marginalità sociale e culturale. Molti stranieri immigrati vengono accusati da politici distratti, parziali e “razzisti”, di rubare il lavoro agli italiani, senza avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Molti cittadini italiani, infatti, non sono disposti a svolgere un’attività lavorativa che considerano non qualificante e poco retribuita per cui, si fa ricorso ai lavorati irregolari che vengono sfruttati da un “capolarato” attento solo ai propri guadagni. Per questo e tanti altri motivi, l’Associazione Penelope vuole dare voce agli indifesi, agli ultimi, agli invisibili per consentire loro di ottenere un riscatto socio-economico-culturale.

In questo periodo dove l’attesa per il Natale è spasmodica dove, quasi nessuno fa caso a ciò e a quanto spende, l’Associazione Penelope ha organizzato un AFROAPERICENA finalizzata alla raccolta di fondi da destinare al “REDDITO DI EMERSIONE”. Un’iniziativa di carattere sperimentale, desidera aiutare i migranti sfruttati, a denunciare i loro aguzzini. L’apericena, come prima esperienza, si svolgerà a Messina, e consentirà di degustare piatti della cultura afro-mediterranea, sorseggiando un drink appositamente creato per l’occasione. Una concreta dimostrazione di impegno sociale di alcune aziende che, sicuramente sarà preso a modello e seguito da altri operatori commerciali, considerata la grande finalità cui i fondi raccolti sono destinati.

L’Associazione Penelope presieduta da Giuseppe Bucalo, è ospite a Messina nei locali polifunzionali del Comune di Messina in Via Felice Bisazza n. 60, quattro le unità lavorative impegnate (operatori, assistenti sociali, mediatori culturali e volontari del servizio civile) mentre, nella sede di Barcellona P.G. sono tre i dipendenti.