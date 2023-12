Hinterland Nebrodi: stalking, disposto divieto di avvicinamento a carico dell’ex convivente

Il gip del tribunale di Patti Ugo Molina, ha imposto ad un 32enne dell’hinterland nebroideo il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, alla sua abitazione e ai luoghi dalla stessa frequentati, vietando altresì ogni forma di comunicazione.

L’uomo deve rispondere del reato di stalking, perché nonostante il rapporto sentimentale con la compagna fosse cessato, ha proseguito condotte moleste nei confronti della giovane, prevalentemente a mezzo del telefono, controllando gli spostamenti di lei e appostandosi appostamenti all’esterno dell’abitazione nel tentativo di ripristinare il legame.

La donna aveva pure patito un’aggressione fisica dall’ex convivente che le aveva causato un trauma al braccio, poi le aveva danneggiato l’auto, rompendo specchietti e tergicristalli e rigando cofano e paraurti.

Per questi fatti era in corso un altro giudizio. Temendo per la propria incolumità, la donna, assistita dall’avvocato Nunziatina Armeli, si è determinata a rivolgersi ai carabinieri e denunciare nuovamente l’ex compagno.