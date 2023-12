Palermo, droga in casa, nonostante già sottoposto a obbligo di presentazione alla PG. 29enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo hanno arrestato un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto degli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, nel quartiere “Zen 2” di Palermo, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare di un palermitano censurato, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività svolta dai militari ha consentito di rinvenire presso l’abitazione 154 piantine di marijuana, 6 panetti di hashish da 550 grammi, 10 grammi di cocaina e circa 150 involucri di dosi pronte per essere cedute, oltre a vario denaro contante e diverso munizionamento per armi da fuoco.

Quanto rinvenuto è stato posto in sequestro e la droga, sarà inviata al Laboratorio Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

L’arresto è stato convalidato dall’A.G., con contestuale applicazione nei confronti del responsabile della misura cautelare degli arresti domiciliari.