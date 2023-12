“New Mobility Messina 2023” dal 14 al 17 dicembre

Comune ed ATM hanno presentato “New Mobility Messina 2023” che si inserisce nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità organizzata in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scopo, quello di porre l’attenzione sugli eccessivi consumi energetici e soprattutto, quelli collegati con la Mobilità Urbana. Infatti, molti elevati i costi derivati che, inevitabilmente ricadono sui cittadini oltre a continuare a provocare enormi danni all’ambiente. Messina seguita a percorrere la strada della mobilità sostenibile soprattutto, per rendere più vivibile la città, diminuire i consumi, puntando ad un sistema green che aiuti a preservate l’ambiente.

Da giovedì 14 a domenica 17 dicembre “New Mobility Messina 2023″, inserito nel programma delle manifestazioni natalizie volute dall’Amministrazione comunale. Presenti all’incontro, il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, il presidente di ATM Giuseppe Campagna oltre ai vertici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza dell’Esercito e della Marina Militare.

Considerato che l’inquinamento dei mezzi di trasporto occupa il secondo posto in Europa, il sindaco Basile ha voluto sottolineare “l’importanza di mettere in essere tutti gli sforzi possibili per raggiungere l’obiettivo di emissioni zero puntando al Green in ogni settore”. New Mobility Messina 2023, ha affermato Basile, “rappresenta elemento indispensabile per promuovere il cambiamento verso una mobilità più sostenibile. Poiché si tratta di una sfida importante, è primario che tutte le parti interessate e la città, sostengano iniziative come questa che contribuisce a ridurre in modo significativo le emissioni inquinanti provocati della mobilità urbana”.

Tutti gli sforzi che sta compiendo l’amministrazione, abbinati agli inevitabili disagi che stanno subendo i messinesi, ha concluso il Sindaco, “darà i suoi risultati nel breve tempo in quanto Messina potrà disporre di parcheggi adeguati di un sistema di interscambio all’avanguardia e di un servizio pubblico totalmente green”. New Mobility Messina 2023 potrà essere anche vissuta attraverso momenti ludici.

È tornato sulla trasformazione strutturale della città, l’assessore e vice sindaco Salvatore Mondello che ha ricordato “come dal 2018 Messina ha cambiato passo in ordine al sistema integrato e sostenibile della mobilità urbana, attraverso l’elaborazione e l’approvazione di PGTU e PUMS”. Coinvolgente la partecipazione delle Forze Armate che nei stand a loro riservati, incontreranno i giovani per parlare e presentare le opportunità della carriera militare. Immancabile il ruolo organizzativo dell’assessore Massimo Finocchiaro che ha presentato “gli eventi ludico-ricreativo collegati a New Mobility Messina 2023”. Spasmodica l’attesa “sfida” tra i due sindaci dello Stretto, prevista sabato 16; a fronteggiarsi Federico Basile e Giovanni Giusy Caminiti, terzo incomodo il noto inviato di “Striscia La Notizia” Jimmy Ghione. A conclusione dell’iniziativa Giuseppe Campagna presidente ATM, “oltre a ringraziare tutti gli attori coinvolti in questo importantissimo evento, ha ricordato che l’obiettivo principale di New Mobility Messina 2023 è quello di promuovere le tematiche della mobilità sostenibile e i diversi progetti già stabiliti che, consentiranno a Messina di effettuare una vera e propria rivoluzione nell’ambito del trasporto locale con l’utilizzo di mezzi totalmente elettrici”.

Alla cerimonia d’inaugurazione, di New Mobility Messina 2023 è stata prevista l’esibizione della banda musicale della Brigata Aosta, oltre alla presenza dei calciatori del Messina; numerosi dealer di auto e moto e si terranno test-drive.

Presenti anche i rappresentanti di Cedac ed Evaluna, due associazioni che si occupano di contrasto alla violenza sulle donne.