Rodì Milici – Le donne del borgo con la poetessa Cinzia Pitingaro per dire no alla violenza contro le donne

Un appuntamento importante quello di mercoledì 6 dicembre, che si è svolto presso il Ritrovo Rhodis a Rodì Milici: l’associazione le Donne del Borgo ha organizzato, in stretta sinergia con la poetessa Cinzia Pitingaro, un caffè letterario in onore delle donne vittime di violenza.

La poetessa Cinzia Pitingaro è l’ultima arrivata nell’associazione e sin da subito si è distinta per la voglia di organizzare, infatti in pochi giorni ha realizzato un evento di tale portata.

Durante la serata sono state lette delle poesie, in cui la dott.ssa Pitingaro ha voluto trasmettere dei messaggi anche ai più piccoli; sono state trattate delle poesie in dialetto siciliano, delle poesie in lingua, filastrocche per i bambini e “haiku”, una forma poetica giapponese che tratta il tema sociale.

Angela Serena Lo Conti