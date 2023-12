Sinagra: processo per la rissa durante la processione di San Leone, una condanna ed un’assoluzione

Una condanna ed un’assoluzione. Così ha deciso il gup del Tribunale di Patti Andrea La Spada per i fatti accaduti durante la processione di San Leone nella notte del 15 maggio 2022, quando, a seguito di una rissa, aveva perso la vita un abitante del luogo.

A seguito della rissa era stato immediatamente trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti e successivamente, viste le sue gravi condizioni, al Policlinico di Messina dove è poi deceduto qualche giorno dopo.

Il giudice, dopo il rito abbreviato, ha condannato a 5 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale Ilie Bogdanel Munteanu, 35enne romeno, residente a Floresta; il suo difensore, l’avvocato Alessandro Pruiti, che ha già preannunciato appello, ha sostenuto in udienza che l’imputato non avesse commesso il fatto o che si fosse trattato di una circostanza diversa da quella contestata dall’accusa.

Assolto con formula piena Cristian Iuculano Mamao, difeso dall’avvocato Salvatore Cipriano.

Stralciata, in accoglimento dell’istanza del suo difensore, l’avvocato Mimmo Magistro, la posizione di Carmelo Fasolo, con la sospensione del procedimento e l’affidamento a lavori di pubblica utilità.