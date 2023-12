La stella rossonera Roberto Donadoni a Santa Lucia del Mela

Anche per questo Natale, il Milan Club Marco Van Basten di Santa Lucia del Mela, si è reagalata la presenza di una grande stella rossonera come Roberto Donadoni che con la maglia numero 7, per un decennio, ha illuminato con le sue giocate e i suoi trionfi i cuori rossoneri. Nel suo ruolo di ala è stato sicuramente uno tra i più forti al mondo.

Oltre ad essere un punto di forza del Milan, Donadoni ha vestito la maglia della nazionale italiana diventando vicecampione del mondo nel 1994, nazionale che poi allenò dal 2006 al 2008.

Non ha mai allenato il suo amato Milan, ma è stato protagonista sulle panchine di Napoli, Bologna, Genoa, Parma, Cagliari, Livorno e di tante altre squadre.

Il countdown è iniziato per i tifosi rossoneri che domenica sera alle ore 18:00 nel salone dell’ex carcere di Santa Lucia del Mela potranno dialogare e fermare qualche immagine con il super campione stimato non solo per le doti calcistiche, ma anche per la serietà e la disponibilità.

Molto soddisfatto Felice Gitto, presidente del Milan Club Marco Van Basten, “Per noi è un grande onore ospitare Roberto Donadoni, una stella rossonera che non ha mai alzato la voce, ma solo coppe in quel grande Milan di Silvio Berlusconi. Un altro grande successo del nostro club che ha già ospitato: Gianni Rivera, Nelson Dida, Daniele Massaro e Alberigo Evani. Sarà un’altra bella giornata a tinte rossonere con la speranza di poter festeggiare anche la vittoria contro l’Atalanta di domani sera”.