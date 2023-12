Messina, vede i carabinieri e lancia droga e denaro dal balcone. Arrestata 44enne

Nella giornata di ieri, 6 dicembre, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, una 44enne messinese, presunta responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Da alcuni giorni i Carabinieri stavano monitorando l’abitazione della donna, nei pressi della quale erano stati notati insoliti movimenti di persone, perlopiù giovani, note quali assuntrici di droghe. Sulla base degli elementi emersi durante i servizi di osservazione, nella tarda mattinata, i militari hanno predisposto una perquisizione presso l’abitazione monitorata. Nel momento in cui gli operanti stavano per effettuare l’accesso all’interno della casa, la donna, verosimilmente al fine di depistare le indagini, lanciava alcuni involucri e del danaro dal balcone. L’azione è stata notata dai militari rimasti all’esterno che hanno così proceduto al recupero di tre involucri contenenti complessivamente oltre 18 grammi di cocaina, nonché la somma di 330 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. La droga, inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata, unitamente alla somma di danaro. Ultimate le formalità di rito, la 44enne è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Proseguono i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti su tutta l’area del capoluogo peloritano, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.