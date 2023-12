Longi, testa mozzata di un suino appesa al cancello della caserma: la nota di solidarietà del sindaco Fabio ai carabinieri

“In qualità di Sindaco, e a nome dell’amministrazione Comunale e di tutti i cittadini longesi, con profondo rispetto e solidarietà, rivolgiamo il nostro pensiero a tutta la stazione dei Carabinieri di Longi e al nostro Maresciallo Tanania per i recenti fatti accaduti.” Così il primo cittadino di Longi Antonino Fabio, con una nota, in merito alla vicenda della testa mozzata di un suino, lasciata appesa lunedì scorso al cancello della locale caserma dei carabinieri.

“L’Amministrazione Comunale sta collaborando con le forze dell’ordine, con ogni mezzo a propria disposizione, per permettere di individuare l’autore di tale gesto” continua la nota.

“Azioni intimidatorie rivolte a coloro che si dedicano con coraggio e dedizione alla protezione del bene comune non trovano giustificazione e inorridiscono l’intera Comunità, macchiando il rispetto civico e Istituzionale che contraddistingue il nostro Paese. La condotta spregevole e illecita di un singolo individuo non può e non deve rappresentare un’intera Comunità che da sempre si stringe e mostra riconoscenza all’intera Arma dei Carabinieri.”

“Sono certo che il nostro Maresciallo e la Caserma di Longi non si lasceranno sicuramente intimorire da quanto accaduto; diversamente motiverà ancor di più l’impegno profuso nella difesa dei principi della nostra Costituzione e nell’esercizio del dovere di tutela della sicurezza pubblica di cittadini e territorio. Confidiamo nella forza della Giustizia” conclude il primo cittadino “affinché il responsabile di tali azioni venga condotto davanti alla legge.”