Sbarca a Messina con 30 chili di hashish, arrestato grazie al fiuto del cane antidroga Edipo

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Messina 30 chilogrammi di hashish ed arrestato un uomo accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli ai passeggeri ed ai veicoli in transito sullo Stretto, le Fiamme Gialle hanno ispezionato un’autovettura appena sbarcata dalla costa calabra, condotta da un cittadino straniero di origine albanese, residente in provincia di Mantova, che diceva di provenire dal nord Italia per intraprendere un rapporto di lavoro in un’azienda agricola nel ragusano.

Il fiuto del cane antidroga Edipo, ha consentito il ritrovamento nell’auto di un borsone con all’interno la droga suddivisa in 296 panetti di hashish accuratamente avvolti con nastro per imballaggi, di circa 1 etto ciascuno.