Sant’Agata Militello – “Comunicazione e Innovazione nel Campo Medico”: Convegno “Alte Vie Aeree”

Il prestigioso Castello Gallego di Sant’Agata di Militello ha accolto in questi giorni l’undicesima edizione del Convegno “Alte Vie Aeree”, un fondamentale evento medico-scientifico coordinato dal dottor Gaetano Sergi e dal Presidente Dott. Antonino Politi. Quest’anno, il convegno ha esplorato tematiche cruciali sotto il titolo “Comunicazione e Innovazione”, svolgendosi con successo nelle giornate del 1 e 2 dicembre.

In un contesto in cui il sistema sanitario italiano attraversa una fase critica, diventata ormai strutturale a distanza di tre anni dalla pandemia, per contrastare l’attuale crisi culturale e socio-sanitaria nel campo medico, gli organizzatori, in una nota, hanno enfatizzato che la disinformazione rappresenta uno degli ostacoli principali per una presa di coscienza indispensabile al contrasto di tali derive.

“La disinformazione, che rende credibili notizie false, presentandole convincenti e convenienti, costituisce l’ostacolo maggiore per una presa di coscienza, indispensabile per contrastare tali derive,” affermano gli organizzatori.

L’ampia partecipazione di professionisti altamente qualificati ha contribuito a rendere il convegno un momento formativo di grande valore, evidenziando l’importanza della comunicazione e dell’innovazione nel contesto medico.

Abbiamo sentito ai nostri microfoni il Prof. Riccardo Speciale, esperto in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale nonché Professore Ordinario presso l’Università di Palermo, e la Prof.ssa Antonina Santisi, Dirigente Psicologa presso il Servizio Sanitario Nazionale e Direttore ASL Roma Unità Operativa Complessa Relazione con i cittadini Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Dipartimento Sviluppo Organizzativo.

Maria Vitale