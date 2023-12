Un Natale Incantato a Brolo: Eventi, Tradizioni e Magia – Il calendario

Il Comune di Brolo è lieto di annunciare l’avvio di una straordinaria serie di eventi natalizi che avranno luogo in varie location della città a partire dall’8 dicembre fino al 6 gennaio. Quest’anno, la magia del Natale in Brolo si espanderà in un calendario ricco di attività, concerti, spettacoli e tradizioni culinarie, progettati per deliziare e coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

**Santa Claus Village Show**: L’avvio delle celebrazioni sarà segnato dallo spettacolare Santa Claus Village Show in Piazza Dante dall’8 al 10 dicembre. L’evento, organizzato dall’Animazione Boom Boom, promette di essere un’esperienza indimenticabile per i più piccoli.

**A Tavola con le Tradizioni**: Il 13 dicembre, C/da Lacco ospiterà l’evento “A Tavola con le Tradizioni”, dove sarà possibile degustare “a Cuccia”, un piatto tradizionale che simboleggia abbondanza e buona fortuna.

**Lettura Fiabe e U Tizzuni di Natale**: Il 16 dicembre sarà una giornata ricca di eventi, con le letture di fiabe per bambini al Salotto d’Argento e l’affascinante evento “U Tizzuni di Natale” a Sottogrotte.

**Presepe Vivente e Concerti**: Il 17 dicembre, il Centro Storico si animerà con un suggestivo Presepe Vivente. Seguiranno poi eventi musicali come “Il Natale d’Argento” il 21 dicembre all’Alberghiero, un concerto gospel “A Christmas Praise” il 30 dicembre presso la Chiesa Madre, e il Concerto in Piazza a Piazza Roma il 23 dicembre.

**Veglione di Capodanno e Tombolata dei Nonni e Bambini**: La celebrazione culminerà con il Veglione di Capodanno il 31 dicembre al Palatenda, e una speciale Tombolata per nonni e bambini il 6 gennaio al Salotto d’Argento.

Inoltre, dal 27 al 29 dicembre, Piazza Dante si trasformerà nella Piazza di Natale, un luogo dove gli ospiti possono godere di degustazioni e scoprire le tradizioni locali.

Questi eventi rappresentano non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un’occasione per valorizzare la cultura e le tradizioni di Brolo. Invitiamo residenti e visitatori a partecipare a questi festeggiamenti e a immergersi nello spirito natalizio.