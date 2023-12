Strade dell’Area Interna Nebrodi: via ai lavori di manutenzione su tre lotti

La Città Metropolitana di Messina ha consegnato i lavori di manutenzione viaria straordinaria relativi a tre lotti riguardanti interventi su assi di comunicazione dell’Area Interna Nebrodi.

Il primo lotto, la cui direzione dei lavori è stata affidata all’ingegnere Alessandro Maiorana, prevede la messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 176 (nella foto), ricadente nel territorio del Comune di Tusa, dove recentemente si è creato un importante avvallamento.

Gli interventi urgenti del secondo lotto interesseranno la strada provinciale 163 di Iria, nel Comune di Sant’Agata di Militello, in cui è presente un importante cedimento della carreggiata. La direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Anna Chiofalo.

Per il terzo e ultimo lotto, la cui direzione dei lavori è affidata al geometra Sergio Castorina, si interverrà sulla strada comunale “Area Artigianale – Scorrimento Veloce Fondo Valle”, ricadente nel Comune di Castell’Umberto, le cui condizioni dei manto viario necessitano di urgente manutenzione.

I lavori saranno eseguiti dal “Consorzio Stabile Acreide Soc. Coop. a r.l. e la Consorziata esecutrice ALAK srl”; il termine di ultimazione previsto è fissato al 19 maggio 2024.

L’avvio dei tre cantieri rappresenta soltanto l’inizio dei lavori di messa in sicurezza per ciascun lotto in quanto i progetti prevedono una serie di interventi che riguarderanno numerosi altri comuni e, in particolare:

per il primo lotto, oltre a Tusa, saranno interessati i Comuni di Castel di Lucio, Mistretta, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano e Santo Stefano di Camastra;

nel secondo lotto, oltre Sant’Agata Militello, sono ricompresi i Comuni di Alcara Li Fusi, Caronia, Militello Rosmarino, Longi, San Marco d’Alunzio e San Fratello;

nel terzo, insieme a Castell’Umberto, sono inseriti i Comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Naso, Mirto, San Salvatore di Fitalia e Tortorici.

L’importo complessivo dei lavori dei tre lotti ammonta a 4.485.120 euro.