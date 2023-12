Longi, testa di maiale mozzata appesa al cancello della caserma dei carabinieri. Indagini in corso

La testa mozzata di un maiale è stata lasciata appesa al cancello che circoscrive la caserma dei carabinieri. E’ accaduto a Longi dove, ieri mattina, i militari dell’Arma hanno fatto la macabra scoperta, dopo la riapertura della caserma che di notte è chiusa al pubblico.

Un fatto di per se inquietante, anche se potrebbe trattarsi di uno scherzo di pessimo gusto. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio dei militari dell’Arma, seppure sembrerebbe potersi escludere che l’atto sia riconducibile alla criminalità organizzata oppure ad una ritorsione contro il personale in servizio presso la stazione.

Bocche cucite su quanto avvenuto ed indagini, ovviamente, in corso. Per risalire agli autori del gesto potrebbero rivelarsi utili le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate in zona.